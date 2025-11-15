Bild – Inter su Adeyemi, già c’è stato un contatto con Mendes! La situazione

M. Pifferi •

Mercato, né Gila né Rovella: l’Inter vuole un nome tutto nuovo dalla Lazio. E Lotito apre

M. Astori •

Pagliuca: “Nel ’98 serie di furti incredibile United? Mi voleva, ma arrivò il Fenomeno...

A. Della Sala •

Scarpini polemico: “Le dichiarazioni di Tare sulla vittoria nel derby? Qui non sei a…”

Redazione1908 •

Brocchi: “C’è un giocatore dell’Inter che sta faticando ma per me è fortissimo”

M. Pifferi •

Iachini: “Inter, prendi questo nome come vice-Calhanoglu, è perfetto! E vi svelo che...

M. Astori •

Derby Inter-Milan sotto la neve? Il rischio c’è. E l’ultima volta finì così

M. Pifferi •

Sky – Inter, quasi al completo ad Appiano. Dumfries? L’ultimo aggiornamento…

D. Vitiello •

Inter News: tutte le notizie neroazzurre

FC Inter 1908
VIDEO / Haaland: “Esposito? Non so molto di lui, ma se gioca per Inter e Italia…”

F. Alampi •

Inter-Milan, -4 al derby: DAZN, Sky o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming

Daniele Vitiello • 
Inter-Milan, primo derby della stagione valido per la 12ª giornata di Serie A, si...

Inter, Kaczmarski: “Ho detto subito sì, prima squadra un sogno. Mkhitaryan e Thuram…”

Alessandro De Felice • 
Il centrocampista polacco classe 2004 ha raccontato i suoi primi mesi in...

Inter, a Zanetti il premio Beppe Viola: ecco quando ci sarà la premiazione

Matteo Pifferi • 
Tanti uomini di calcio premiati, da Zanetti fino a Gianluca Mancini e Romagnoli

Clamoroso Allegri, il retroscena pre-derby: “Poteva aspettare l’Inter dopo...

Alessandro Cosattini • 
Clamoroso retroscena di Fabrizio Romano su Massimiliano Allegri e... la panchina...

Biasin: “Derby, molto probabile che giochi C. Augusto. Ma il problema diventa…”

Alessandro Cosattini • 
Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così...

Inter Women-Hacken 0-0: nerazzurre eliminate agli ottavi di Women’s Europa Cup

Alessandro De Felice • 
La squadra di Piovani gioca una buona partita ma non sfrutta le sue occasioni:...

Chivu, progetto iniziale non abbandonato. Lookman? Un altro giocatore in cima alla...

Andrea Della Sala • 
Il tecnico vorrebbe dare un'ulteriore opzione alla squadra considerando anche il...

Sky – Inter, verso il derby con una grandissima novità: “Salgono le quotazioni di…”

Alessandro Cosattini • 
Cristian Chivu prepara una grandissima novità di formazione per il derby contro il...

Romano: “Vlahovic-Juve in totale stand-by: cosa succede! E a parametro 0 può andare…”

Alessandro Cosattini • 
Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato così del...

Bucchioni: “Inter-Milan può consolidare certe cose. Se il Napoli di Conte…”

Daniele Vitiello • 
Il pensiero su alcuni temi di attualità da parte del noto giornalista

Prandelli: “Roma da scudetto? Dipende anche…dall’Inter. Ecco cosa mi aspetto dal...

Andrea Della Sala • 
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha parlato della lotta al...

Azzi (CEO Dazn): “Perché il calcio deve essere gratuito in TV? È evidente che…”

Matteo Pifferi • 
"I diritti televisivi, oltre 900 milioni di euro l'anno solo per la serie A,...

Sky – Inter, rendimento importante nell’ultimo mese e mezzo: manca ancora…

Daniele Vitiello • 
I nerazzurri sperano di mettere un altro tassello importante nel percorso di...

Mpasinkatu: “Criteri FIFA? Il mondo è cambiato, Italia non più al vertice. E...

Matteo Pifferi • 
"La polemica è arrivata dal Marocco fino al Sudafrica. Sono molto legato a Gattuso...

Bezzi: “Inter-Milan importantissima. Qualcuno ha già accreditato i nerazzurri ma…”

Daniele Vitiello • 
Le parole del noto giornalista a proposito della stracittadina in programma...

VIDEO/ Women’s Europa Cup, Marotta presente sugli spalti per Inter-Häcken

Daniele Vitiello • 
La squadra di Piovani in campo per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA...

Bastoni: “Ora tocca a me spiegare l’Inter in squadra. Monaco? Davvero strana. E’...

Redazione1908 • 
Il ruolo di difensore totale e quello di responsabilità nello spogliatoio, la...

Brocchi: “Derby? Lo decide Loftus-Cheek. Inter la squadra da battere. E Chivu…”

Matteo Pifferi • 
"Il Milan si giocherà lo scudetto fino alla fine ed è una potenziale vincitrice",...

Galante: “Chivu sta percorrendo la strada di Inzaghi, Inter la più forte. Su...

Matteo Pifferi • 
"Ha grandissimi calciatori, non si arriva in finale di Champions due anni su tre...

Women’s Europa Cup, le formazioni ufficiali di Inter-Hacken

Matteo Pifferi • 
Il match verrà trasmesso in diretta dai canali nerazzurri: i tifosi potranno...

Sky – Inter, Dumfries out nel derby? Quando arriverà la decisione definitiva

Daniele Vitiello • 
L'aggiornamento sulle condizioni dell'esterno nerazzurro che rischia di saltare il...

Ronaldo sceglie la formazione più forte di sempre: ci sono ben 3 italiani. In...

Marco Macca • 
Un 4-3-3 di classe, carisma, di soli fuoriclasse. Una formazione folle per...

Sabatini: “Napoli-Conte? Situazione più complicata di quella che vogliono raccontare”

Matteo Pifferi • 
"Vero, mancano i giocatori più importanti come De Bruyne e Lukaku ma anche una...

Bisseck, maxi donazione per un progetto scolastico a Colonia: “Sono un...

Matteo Pifferi • 
"Se non fossi diventato un calciatore professionista, avrei iniziato a studiare...

Ganz: “Ecco chi deciderà il derby. Chivu? Sta dimostrando…”

Matteo Pifferi • 
"Al posto di chi giocherei? Non lo so, dico che se dovessi scegliere un partner...

Inter, Thuram pronto a riprendersi il suo posto nel derby: dopo 54 giorni torna la...

Andrea Della Sala • 
Domenica sera l'Inter affronterà il Milan nel derby. Chivu potrà schierare dopo un...

Da Roma svelano: “Sarri ha chiesto questi 2 dell’Inter a Lotito, ma non sono alla...

Marco Astori • 
Il tecnico avrebbe chiesto a Lotito e Fabiani due calciatori dell'Inter per...

Mercato, dal portiere al centrale fino a centrocampo e attacco: ecco i 6 nomi che...

Marco Astori • 
Dal portiere al difensore centrale fino al centrocampo e all'attacco, questi i sei...

Pastore: “Assenza Dumfries cambia molto, Inter avrà grandi stimoli. C’è precedente...

Andrea Della Sala • 
Durante il podcast Elastici Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del derby...

Iuliano: “Rigore Ronaldo neanche col Var. Ceccarini doveva cacciare tutta l’Inter....

Marco Astori • 
Intervistato dal podcast Centrocampo, Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, è...

Scudetto Juve possibile? Chiellini: “Guardando la classifica, perché no? Dobbiamo…”

Matteo Pifferi • 
"C'è un gruppo sano e con valori, l'obiettivo finale è tornare alla normalità di...

Ambrosini: “Derby? Io lo temevo. Impossibile avere la rivalità dei miei tempi...

Andrea Della Sala • 
Durante il podcast Elastici l'ex centrocampista del Milan ha parlato del derby di...

Tagliavento: “Ecco perché oggi il VAR sbaglia di più. I 5 errori gravi della mia...

Matteo Pifferi • 
Le parole di Paolo Tagliavento, ex arbitro, a Repubblica in merito all'utilizzo...

Inter, presentato il primo progetto olfattivo: collaborazione 19-69. Ecco il...

Andrea Della Sala • 
Il risultato è una collezione di fragranze che unisce artigianalità e visione...

Sabatini: “Chi vince il derby? Non riesco a non essere sincero e dico che…”

Matteo Pifferi • 
Sandro Sabatini ha parlato così del derby di Milano in programma domenica sera a...

Inter, Chivu si affida alla duttilità di Carlos Augusto: 3 ruoli in stagione. Luis...

Andrea Della Sala • 
Con Dumfries ai box per un problema alla caviglia, l'esterno brasiliano dovrebbe...

Inter, ag Acerbi-De Vrij: “Futuro? Ecco quando parleremo con la società”

Daniele Vitiello • 
Le parole del procuratore dei due centrali nerazzurri sul loro futuro accomunato...

Moriero: “Inter senza limiti in A e in Champions. Ecco cosa mi piace di Chivu....

Andrea Della Sala • 
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex esterno dell'Inter ha parlato del...

Sabatini: “Chivu? Lavoro notevolissimo ma non mi è piaciuta una frase di Marotta”

Matteo Pifferi • 
"Chivu ha preso l'Inter screpolata dalla sconfitta della finale di Champions con...

Ghoulam: “Derby? Chivu sta dimostrando che testa ha. Pio Esposito? Fortissimo”

Marco Astori • 
Faouzi Ghoulam, ex calciatore e oggi analista e commentatore, intervistato dal...

Inter-Milan, l’arbitro è Sozza: al VAR c’è Aureliano. Ecco la designazione completa

Matteo Pifferi • 
Come da anticipazione, sarà Simone Sozza, della sezione di Seregno, l'arbitro che...

Il retroscena: “Un anno fa Fabregas voleva Asllani! E Inter ha detto no a questa...

Marco Astori • 
C'è un retroscena riguardante il centrocampista albanese, che un anno fa era un...

Ziliani duro: “Dirlo non è bello, ma nei candidati dell’AIC per i migliori...

Redazione1908 • 
Qualcosa non torna, secondo il giornalista sportivo. Focus sulle nominations e...

Inter-Milan, Ambrosini: “Chi vince? Non ci becco mai: ad esempio domenica pensavo...

Marco Astori • 
Massimo Ambrosini, ex calciatore oggi commentatore, ha concesso un'intervista ai...

Stagione 1996/97, Coppa Uefa. Inter-Boavista 5-1: Sforza e Ganz ipotecano i quarti

Giovanni Montopoli • 
Il match L’Inter di Hodgson ipoteca i quarti di finale di Coppa Uefa nella...

Stagione 2019/20, Inter-Milan 4-2: poker nerazzurro con rimonta clamorosa nel derby

Giovanni Montopoli • 
L'Inter mette a segno una rimonta clamorosa in un derby spaziale per i colori...

Akanji: “Obiettivo scudetto? Certo! Spero di restare all’Inter, Chivu mi piace...

Marco Astori • 
Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato a SportMediaset dopo la conquista...

Stagione 2020/21, Inter-Milan 1-2: i rossoneri tornano alla vittoria dopo 4 anni

Giovanni Montopoli • 
L'Inter di Antonio Conte cade nel derby e il Milan, allora allenato da Stafano...
