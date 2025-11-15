Questo sito contribuisce alla audience de
Inter News: tutte le notizie neroazzurre
FC Inter 1908
Il video del giorno
Durata
00:36 min
VIDEO / Haaland: “Esposito? Non so molto di lui, ma se gioca per Inter e Italia…”
F. Alampi •
Inter-Milan, -4 al derby: DAZN, Sky o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming
Daniele Vitiello •
Inter-Milan, primo derby della stagione valido per la 12ª giornata di Serie A, si...
Inter, Kaczmarski: “Ho detto subito sì, prima squadra un sogno. Mkhitaryan e Thuram…”
Alessandro De Felice •
Il centrocampista polacco classe 2004 ha raccontato i suoi primi mesi in...
Inter, a Zanetti il premio Beppe Viola: ecco quando ci sarà la premiazione
Matteo Pifferi •
Tanti uomini di calcio premiati, da Zanetti fino a Gianluca Mancini e Romagnoli
Clamoroso Allegri, il retroscena pre-derby: “Poteva aspettare l’Inter dopo...
Alessandro Cosattini •
Clamoroso retroscena di Fabrizio Romano su Massimiliano Allegri e... la panchina...
Biasin: “Derby, molto probabile che giochi C. Augusto. Ma il problema diventa…”
Alessandro Cosattini •
Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così...
Inter Women-Hacken 0-0: nerazzurre eliminate agli ottavi di Women’s Europa Cup
Alessandro De Felice •
La squadra di Piovani gioca una buona partita ma non sfrutta le sue occasioni:...
Chivu, progetto iniziale non abbandonato. Lookman? Un altro giocatore in cima alla...
Andrea Della Sala •
Il tecnico vorrebbe dare un'ulteriore opzione alla squadra considerando anche il...
Sky – Inter, verso il derby con una grandissima novità: “Salgono le quotazioni di…”
Alessandro Cosattini •
Cristian Chivu prepara una grandissima novità di formazione per il derby contro il...
Romano: “Vlahovic-Juve in totale stand-by: cosa succede! E a parametro 0 può andare…”
Alessandro Cosattini •
Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato così del...
Bucchioni: “Inter-Milan può consolidare certe cose. Se il Napoli di Conte…”
Daniele Vitiello •
Il pensiero su alcuni temi di attualità da parte del noto giornalista
Prandelli: “Roma da scudetto? Dipende anche…dall’Inter. Ecco cosa mi aspetto dal...
Andrea Della Sala •
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha parlato della lotta al...
Azzi (CEO Dazn): “Perché il calcio deve essere gratuito in TV? È evidente che…”
Matteo Pifferi •
"I diritti televisivi, oltre 900 milioni di euro l'anno solo per la serie A,...
Sky – Inter, rendimento importante nell’ultimo mese e mezzo: manca ancora…
Daniele Vitiello •
I nerazzurri sperano di mettere un altro tassello importante nel percorso di...
Mpasinkatu: “Criteri FIFA? Il mondo è cambiato, Italia non più al vertice. E...
Matteo Pifferi •
"La polemica è arrivata dal Marocco fino al Sudafrica. Sono molto legato a Gattuso...
Bezzi: “Inter-Milan importantissima. Qualcuno ha già accreditato i nerazzurri ma…”
Daniele Vitiello •
Le parole del noto giornalista a proposito della stracittadina in programma...
VIDEO/ Women’s Europa Cup, Marotta presente sugli spalti per Inter-Häcken
Daniele Vitiello •
La squadra di Piovani in campo per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA...
Bastoni: “Ora tocca a me spiegare l’Inter in squadra. Monaco? Davvero strana. E’...
Redazione1908 •
Il ruolo di difensore totale e quello di responsabilità nello spogliatoio, la...
Brocchi: “Derby? Lo decide Loftus-Cheek. Inter la squadra da battere. E Chivu…”
Matteo Pifferi •
"Il Milan si giocherà lo scudetto fino alla fine ed è una potenziale vincitrice",...
Galante: “Chivu sta percorrendo la strada di Inzaghi, Inter la più forte. Su...
Matteo Pifferi •
"Ha grandissimi calciatori, non si arriva in finale di Champions due anni su tre...
Women’s Europa Cup, le formazioni ufficiali di Inter-Hacken
Matteo Pifferi •
Il match verrà trasmesso in diretta dai canali nerazzurri: i tifosi potranno...
Sky – Inter, Dumfries out nel derby? Quando arriverà la decisione definitiva
Daniele Vitiello •
L'aggiornamento sulle condizioni dell'esterno nerazzurro che rischia di saltare il...
Ronaldo sceglie la formazione più forte di sempre: ci sono ben 3 italiani. In...
Marco Macca •
Un 4-3-3 di classe, carisma, di soli fuoriclasse. Una formazione folle per...
Sabatini: “Napoli-Conte? Situazione più complicata di quella che vogliono raccontare”
Matteo Pifferi •
"Vero, mancano i giocatori più importanti come De Bruyne e Lukaku ma anche una...
Bisseck, maxi donazione per un progetto scolastico a Colonia: “Sono un...
Matteo Pifferi •
"Se non fossi diventato un calciatore professionista, avrei iniziato a studiare...
Ganz: “Ecco chi deciderà il derby. Chivu? Sta dimostrando…”
Matteo Pifferi •
"Al posto di chi giocherei? Non lo so, dico che se dovessi scegliere un partner...
Inter, Thuram pronto a riprendersi il suo posto nel derby: dopo 54 giorni torna la...
Andrea Della Sala •
Domenica sera l'Inter affronterà il Milan nel derby. Chivu potrà schierare dopo un...
Da Roma svelano: “Sarri ha chiesto questi 2 dell’Inter a Lotito, ma non sono alla...
Marco Astori •
Il tecnico avrebbe chiesto a Lotito e Fabiani due calciatori dell'Inter per...
Mercato, dal portiere al centrale fino a centrocampo e attacco: ecco i 6 nomi che...
Marco Astori •
Dal portiere al difensore centrale fino al centrocampo e all'attacco, questi i sei...
Pastore: “Assenza Dumfries cambia molto, Inter avrà grandi stimoli. C’è precedente...
Andrea Della Sala •
Durante il podcast Elastici Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del derby...
Iuliano: “Rigore Ronaldo neanche col Var. Ceccarini doveva cacciare tutta l’Inter....
Marco Astori •
Intervistato dal podcast Centrocampo, Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, è...
Scudetto Juve possibile? Chiellini: “Guardando la classifica, perché no? Dobbiamo…”
Matteo Pifferi •
"C'è un gruppo sano e con valori, l'obiettivo finale è tornare alla normalità di...
Ambrosini: “Derby? Io lo temevo. Impossibile avere la rivalità dei miei tempi...
Andrea Della Sala •
Durante il podcast Elastici l'ex centrocampista del Milan ha parlato del derby di...
Tagliavento: “Ecco perché oggi il VAR sbaglia di più. I 5 errori gravi della mia...
Matteo Pifferi •
Le parole di Paolo Tagliavento, ex arbitro, a Repubblica in merito all'utilizzo...
Inter, presentato il primo progetto olfattivo: collaborazione 19-69. Ecco il...
Andrea Della Sala •
Il risultato è una collezione di fragranze che unisce artigianalità e visione...
Sabatini: “Chi vince il derby? Non riesco a non essere sincero e dico che…”
Matteo Pifferi •
Sandro Sabatini ha parlato così del derby di Milano in programma domenica sera a...
Inter, Chivu si affida alla duttilità di Carlos Augusto: 3 ruoli in stagione. Luis...
Andrea Della Sala •
Con Dumfries ai box per un problema alla caviglia, l'esterno brasiliano dovrebbe...
Inter, ag Acerbi-De Vrij: “Futuro? Ecco quando parleremo con la società”
Daniele Vitiello •
Le parole del procuratore dei due centrali nerazzurri sul loro futuro accomunato...
Moriero: “Inter senza limiti in A e in Champions. Ecco cosa mi piace di Chivu....
Andrea Della Sala •
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex esterno dell'Inter ha parlato del...
Sabatini: “Chivu? Lavoro notevolissimo ma non mi è piaciuta una frase di Marotta”
Matteo Pifferi •
"Chivu ha preso l'Inter screpolata dalla sconfitta della finale di Champions con...
Ghoulam: “Derby? Chivu sta dimostrando che testa ha. Pio Esposito? Fortissimo”
Marco Astori •
Faouzi Ghoulam, ex calciatore e oggi analista e commentatore, intervistato dal...
Inter-Milan, l’arbitro è Sozza: al VAR c’è Aureliano. Ecco la designazione completa
Matteo Pifferi •
Come da anticipazione, sarà Simone Sozza, della sezione di Seregno, l'arbitro che...
Il retroscena: “Un anno fa Fabregas voleva Asllani! E Inter ha detto no a questa...
Marco Astori •
C'è un retroscena riguardante il centrocampista albanese, che un anno fa era un...
Ziliani duro: “Dirlo non è bello, ma nei candidati dell’AIC per i migliori...
Redazione1908 •
Qualcosa non torna, secondo il giornalista sportivo. Focus sulle nominations e...
Inter-Milan, Ambrosini: “Chi vince? Non ci becco mai: ad esempio domenica pensavo...
Marco Astori •
Massimo Ambrosini, ex calciatore oggi commentatore, ha concesso un'intervista ai...
Stagione 1996/97, Coppa Uefa. Inter-Boavista 5-1: Sforza e Ganz ipotecano i quarti
Giovanni Montopoli •
Il match L’Inter di Hodgson ipoteca i quarti di finale di Coppa Uefa nella...
Stagione 2019/20, Inter-Milan 4-2: poker nerazzurro con rimonta clamorosa nel derby
Giovanni Montopoli •
L'Inter mette a segno una rimonta clamorosa in un derby spaziale per i colori...
Akanji: “Obiettivo scudetto? Certo! Spero di restare all’Inter, Chivu mi piace...
Marco Astori •
Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato a SportMediaset dopo la conquista...
Stagione 2020/21, Inter-Milan 1-2: i rossoneri tornano alla vittoria dopo 4 anni
Giovanni Montopoli •
L'Inter di Antonio Conte cade nel derby e il Milan, allora allenato da Stafano...
