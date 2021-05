Zazzaroni: “Oaktree? Ossigeno, serve all’Inter per sopravvivere. Ma il debito aumenta”

Intervenuto a Tiki Taka, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato così dell'operazione Oaktree per l'Inter

"Un prestito del 12,5%, sono 100 mln in 3 anni. Una parte serve per liberare un altro prestito, quello per LionRock, un'altra parte consente all'Inter di pagare quello che deve pagare e di "sopravvivere" in questo periodo. Non è semplicissimo, è ossigeno ma è indebitamento che cresce".