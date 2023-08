Accardi: “All’Inter va fatto un plauso per il mercato fatto. Carlos Augusto e Frattesi…”

“Per me è proprio lui l’obiettivo del Milan e sarà un fine mercato infuocatissimo per prenderlo. Vedrete”.

Lukaku richiama automaticamente l’Inter. A suo avviso i nerazzurri sono eccessivamente rimasti con il cerino in mano?

“Non sono per nulla d’accordo con questa analisi. Anzi: secondo me all’Inter va fatto solo un plauso per il mercato che ha fatto. Spese oculate e calciatori di talento in prospettiva, ma anche nel presente. Carlos Augusto e Frattesi sono due che ti spostano gli equilibri”.