Pedullà: “Inter, accettata offerta Samp per Candreva: sta a lui. Vidal? Il via libera dopo…”

Sono ore caldissime per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Il club nerazzurro ha dato il via libera per l’addio di Diego Godin per sbloccare il mercato in entrata. Ma l’obiettivo resta comunque sfoltire e piazzare gli esuberi, come riporta Alfredo Pedullà: “L’Inter ha completamente accettato offerta della Samp per Candreva: ora dipende solo da lui. Quattro offerte per Dalbert, tutte in prestito ma in prestito per ora è no”. In entrata, invece: “L’Inter ha contattato entourage Vidal. Alla firme di Godin via libera per Arturo a Milano: può essere lunedì, subito prima o subito dopo. Dipende dalle firme”.