Inter-Socios, c’è accordo! Nuovo main sponsor, ecco quando arriverà l’ufficialità

Ormai non ci sono più dubbi: Socios.com sostituirà, a partire dalla stagione 2021-22, il brand Pirelli come nuovo main sponsor dell'Inter. La conferma ulteriore dell'accordo è arrivata dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, che ha scritto su Twitter: "L'Inter avrà un nuovo sponsor di prima maglia la prossima stagione, dopo 26 anni con Pirelli. Accordo raggiunto con Socios come partner e sponsor sulle nuove divise a partire dalla stagione 2021/2022. Annuncio ufficiale della nuova partnership prevista per la prossima settimana". Dunque, dopo 26 anni di Pirelli, all'Inter inizia una nuova era: si riparte da Socios.com.