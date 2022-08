Repubblica – Ma perché i tifosi dell’Inter non vogliono Acerbi?

"I tifosi che l’avevano innalzato l’hanno abbattuto. Fischi, gesti in risposta. Mancato rispetto di qua e di là. Comunicati feroci: “Uomo senza onore, via da Roma subito”. Contrattacchi, poi scuse. Pace fatta? Mai, neanche in ritiro. E allora, davvero: via da Roma. All’Inter, da Inzaghi che lo conosce bene. Non fosse che parte il loggione nerazzurro: #AcerbiNonlovogliamo. Perché?".