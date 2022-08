Repubblica – Acerbi all’Inter, Inzaghi accontentato: si chiude, cifre e formula

"Acerbi ormai a un passo dall'Inter. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con la Lazio per il difensore chiesto da Inzaghi. Che ritroverà il "suo" giocatore allenato ai tempi della lunga avventura del tecnico in biancoceleste, con la dirigenza che consegnerà al tecnico l'erede di Ranocchia. Mancano gli ultimi dettagli della trattativa e la firma del 34enne difensore, poi Acerbi sarà nerazzurro in prestito oneroso (500mila euro) con opzione di riscatto per l'Inter", si legge.