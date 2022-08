Acerbi-Inter, Lotito apre? “Polizza assicurativa per Inzaghi, ma i dirigenti…”

“Sullo sfondo c’è il solito Acerbi, che per Inzaghi sarebbe una sorta di polizza assicurativa, essendo già stato suo giocatore alla Lazio. La dirigenza è meno convinta, ma la candidatura resta in piedi, se non si concretizzassero altre soluzioni. Sarà possibile, però, solo alle condizioni nerazzurre (prestito con diritto di riscatto). E ieri, a questo proposito, ci sarebbe stata un’apertura da parte di Lotito, che evidentemente ha compreso come sia preferibile risolvere un problema (Acerbi è ai margini della squadra e si allena per conto proprio) almeno per una stagione. Se ne parlerà dopo Lazio-Inter del 26 agosto, sempre che nel frattempo non prenda quota Chalobah”, si legge.