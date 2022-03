Acerbi-Lazio, l’addio è all’orizzonte. “Al Nord cercano centrali. All’Inter via de Vrij”

Il club nerazzurro viene citato tra quelli che potrebbe essere interessato al centrale che a fine stagione vorrebbe lasciare i biancocelesti

Francesco Acerbi sembra essere intenzionato a lasciare la Lazio. E il Corriere dello Sport parla di lui in chiave Inter . In un articolo si parla del giocatore laziale che già a febbraio avrebbe espresso la volontà di valutare altre offerte eventuali, con la Curva Nord il rapporto non è idilliaco. La società biancoceleste non ha chiuso le porte all'addio del centrale che potrebbe essere accontentato con un'offerta importante.

I centrali sono materiale richiesto dalle big. La Juventus è andata su Rudiger del Chelsea. Il rinnovo di Romagnoli non è stato ancora chiuso dal Milan e l'Inter starebbe pensando al post de Vrij. "Acerbi ha 34 anni, il suo valore tecnico è indubbio, l’età conta ai fini di una trattativa di mercato. Eventuali club interessati proveranno a giocare al ribasso, ben si sa che Lotito non è tipo da far sconti. Il più delle volte l’ha spuntata lui quando si è dovuto attivare per trasferimenti in uscita tra i big", si legge sul giornale sportivo.