Acerbi convince, ma Inter farà offerta al ribasso: “Le cifre per la Lazio. Con bonus Champions”

E' ancora presto per tracciare una strada definitiva ma, alle giuste condizioni, l'Inter è pronta a riscattare Acerbi e a renderlo a tutti gli effetti un giocatore di proprietà nerazzurra. Il difensore, 34 anni, è attualmente in prestito dalla Lazio, con un riscatto fissato a 4 milioni di euro. Le ottime prestazioni a Milano hanno convinto l'Inter a puntare su di lui anche per il futuro, ma con alle cifre inizialmente concordate con Lotito. Ecco perché, secondo calciomercato.com, l'Inter proporrà circa 2 milioni di euro, con l'inserimento di eventuali bonus:

"Necessario tornare all’aspetto economico, tenendo ben presente quell’asse Milano-Roma, che non ha mai conosciuto grande elasticità, considerando che i rapporti tra le parti sono quelli che sono. No ai 4 milioni dunque, questa la linea dell’Inter, che invece si presenterà con un’offerta fissa più bassa, circa due milioni. Tutto il resto sarà legato ai bonus, in particolare alla qualificazione in Champions. Una mossa che di fatto cambierà gli accordi iniziali tra i due club e che chiamerà Lotito a nuove considerazioni. L’Inter vuole riscattare Acerbi, ma non alle condizioni della Lazio. Vedremo come andrà".