Inter, in difesa spunta Acerbi: “C’è feeling con Inzaghi: ecco la risposta della dirigenza”

Il futuro di Andrea Ranocchia sarà al Monza. Il difensore, in scadenza di contratto con l'Inter, lascerà il club nerazzurro e vestirà la maglia dei brianzoli. Al suo posto, l'Inter valuta diversi profili. "Non sarà Vanheusden il sostituto: rientrato dal Genoa, non appena avrà smaltito il guaio al ginocchio il belga sarà nuovamente prestato. L’Inter vuole un cambio per ogni ruolo. E allora non si può non tenere in considerazione il profilo di Acerbi. Con Inzaghi il difensore aveva un grande feeling, il nome è stato anche proposto ai nerazzurri. Non è arrivato un no, ma oggi non è una priorità per l’Inter", il commento de La Gazzetta dello Sport.