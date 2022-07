GdS – Acerbi, opzione per Inter e Milan e sogno del Monza: lo scenario

Il nome di Francesco Acerbi in chiave Inter. Lo fa La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sugli esuberi in Serie A e parla del futuro del giocatore, in uscita dalla Lazio. Vecchia conoscenza di Simone Inzaghi per i trascorsi insieme in biancoceleste, Acerbi è pronto a lasciare la Capitale. "Il Monza lo sogna come leader esperto, Milan e Inter ci pensano come alternativa ai titolari", si legge sulla rosea. Settimane di attesa per il giocatore, che presto sarà chiamato a scegliere il suo nuovo club.