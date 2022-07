Inter, Acerbi nome caldo: “Conosce bene Inzaghi, è lui la soluzione low-cost”

Quello di Acerbi resta un nome caldo per la difesa dell'Inter. Il calciatore della Lazio, è primo nome per un'eventuale soluzione low-cost

Quello di Franco Acerbi resta un nome caldo per la difesa dell'Inter. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il calciatore, in rottura con la Lazio, è primo nome per un'eventuale soluzione low-cost per il reparto arretrato nerazzurro: