Inter, Acerbi a Milano aspetta via libera di Zhang. Ma spunta un’ultima idea low cost

Simone Inzaghi aspetta Francesco Acerbi, ma manca il via libera del presidente Zhang per chiudere il colpo in difesa

Alessandro Cosattini

Simone Inzaghi aspetta Francesco Acerbi, ma manca il via libera del presidente Zhang per chiudere il colpo in difesa. Il numero uno dell’Inter non è convinto, per questo nelle ultime ore è spuntata un’alternativa per il ruolo di vice de Vrij. Ecco quanto evidenziato oggi da Tuttosport.

“È Dan-Axel Zagadou l’ultima idea low cost per completare la difesa. Simone Inzaghi, dopo la gara con la Cremonese, con decisione ha chiesto il sostituto di Andrea Ranocchia («Ho riferito a chi dovevo riferire che sto aspettando un difensore centrale»). Il suo preferito resta Francesco Acerbi ma, alla luce del niet di Steven Zhang , Marotta e Ausilio stanno lavorando su alternative che possano trovare il semaforo verde dal presidente. E Zagadou è un giocatore di prospettiva, può godere dei benefici legati al decreto crescita ed è svincolato, il che dà tempo supplementare al club nerazzurro per valutare i pro e i contro dell’operazione. Acerbi però non ha ancora perso le speranze di riabbracciare Inzaghi: è in un albergo milanese in attesa della chiamata (situazione che ricorda quella di Maxi Lopez col Milan qualche anno fa, ma l’argentino, alla fine, riuscì a essere tesserato) anche se risulta difficile pensare che Zhang cambi idea dopo aver già espresso le sue perplessità ai dirigenti legate alla volontà di non aumentare il monte-ingaggi a fronte di mancanza di novità legate alle cessioni”, si legge.