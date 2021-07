Acquafresca: “Nainggolan al Cagliari? E’ uno che spacca le partite. Quando c’è…”

Intervistato da TMW, Robert Acquafresca, ex attaccante di Inter e Cagliari, ha commentato il possibile ritorno in Sardegna di Nainggolan

Intervistato da TMW, Robert Acquafresca, ex attaccante di Inter e Cagliari, ha commentato il possibile ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan:

“È un giocatore che spacca gli equilibri. Non si risparmia mai. In partita, lui come Nandez, lo noti. Radja darebbe esperienza. E la sua voglia sarà determinante. Però il Cagliari ha Marin e Strootman. Poi c’è Rog”.