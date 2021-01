Un 2×1 per l’Inter: “Il nome di Marotta vale doppio e ha già fatto innamorare Conte”

Nonostante le difficoltà di questo mercato dovute alla situazione economica mondiale, l‘Inter è comunque vigile, pronta eventualmente a trovare la strada giusta per accontentare Antonio Conte e regalare al suo allenatore i rinforzi adatti a perseguire l’obiettivo scudetto.

In questo senso, da monitorare a centrocampo il nome di Leandro Paredes. Un acquisto, quello dell’argentino del PSG, che varrebbe doppio. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex Empoli può occupare indifferentemente il ruolo di regista o di mezzala e farebbe felice Conte, calcisticamente innamorato di lui ormai da anni. Due ruoli per un solo acquisto:

“Nei cinque del tecnico salentino Paredes potrebbe sia sostituire Brozovic in regia sia, eventualmente, occupare il posto di una delle mezzali. Se c’è una cosa che l’ex Roma sa fare, infatti, è occupare con qualità qualsiasi zona del centrocampo“, si legge.

(Fonte: gazzetta.it)