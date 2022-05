Inter, addio Dumfries possibile. C’è già il nome del sostituto: “E’ in arrivo se parte Denzel”

L'Inter è attivissima sul mercato. Se in entrata il nome caldo resta Paulo Dybala, in uscita fra i possibili partenti c'è anche Dumfries

L'Inter è attivissima sul mercato. Se in entrata il nome caldo resta Paulo Dybala, in uscita fra i possibili partenti c'è anche Denzel Dumfries. Secondo Libero, il sostituto, in caso di partenza dell'olandese, potrebbe essere Andrea Cambiaso:

"Proseguono i sondaggi per Paolo Dybala (28, oggi è in programma l’incontro tra Marotta e gli agenti dell’argentino), che però piace molto alla Roma, e per convincere Ivan Perisic (33) ad accettare i 5 milioni annui per restare. Krjstian Asllani (20) è il primo nella lista quale vice-Brozovic, Andrea Cambiaso (22) in arrivo se parte Dumfries".