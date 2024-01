Addio Immobile? Gli scenari: “Tifosi furiosi per i sorrisi con Inzaghi dopo Inter-Lazio”

Tira aria d'addio tra Ciro Immobile e la Lazio . Gli indizi, infatti, portano a una partenza dell'attaccante da Roma in estate, dopo che già l'anno scorso era stato vicino al trasferimento in Arabia.

"... Tifosi furiosi per i suoi sorrisi con l’ex allenatore Simone Inzaghi al triplice fischio, più che per la prestazione sotto tono. Ciro (Immobile, ndr) ha perlustrato l’Arabia per il prossimo anno, quando il suo stesso entourage potrebbe portare Simeone per sostituirlo a Formello".