Inter, addio Radu certo: “C’è una pista nuova di mercato, può rientrare in uno scambio”

Dopo le parole dell'agente Oscar Damiani, l'addio all'Inter di Ionut Radu al termine della stagione è praticamente certo. Secondo quanto riferisce Niccolò Ceccarini su TMW, il portiere rumeno potrebbe rientrare come parziale contropartita nell'affare con il Sassuolo per portare a Milano Scamacca e Frattesi:

"Intanto proseguono i contatti con il Sassuolo per Scamacca e Frattesi, i due colpi che l’Inter ha programmato per giugno. L’obiettivo di Marotta e Ausilio è anche quello di inserire qualche contropartita tecnica per ammortizzare l’investimento viste anche le valutazioni dei due giocatori. Una di queste potrebbe essere Radu".