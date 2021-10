Sport1 – L’Inter fa sul serio per Adeyemi: incontro con l’agente ieri a Milano

L'Inter fa sul serio per Karim Adeyemi, 19enne attaccante tedesco di origini nigeriane del Salisburgo entrato nel mirino delle grandi

L'Inter fa sul serio per Karim Adeyemi , 19enne attaccante tedesco di origini nigeriane del Salisburgo entrato nel mirino delle grandi squadre europee. Secondo quanto riportato in Germania da Sport1, infatti, l'agente del calciatore, Thomas Solomon, avrebbe incontrato ieri a Milano i dirigenti del club nerazzurro per discutere dell'interesse della società di Viale della Liberazione nei confronti dello stesso Adeyemi. Nei prossimi giorni, sono previsti colloqui anche con Bayern Monaco e PSG.

Adeyemi, 14 gol in 19 presenze stagionali, ha attualmente un contratto in scadenza nel 2024, ma la sensazione è che possa lasciare l'Austria nella prossima estate di mercato per una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro. L'incontro con l'Inter segue quello con il Borussia Dortmund, che nelle settimane scorse si era recato a Salisburgo per provare a gettare le basi per una trattativa.