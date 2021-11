Sport1 – Adeyemi, mossa concreta dell’Inter: offerto quinquennale, sfida al BVB

Portarlo a Milano non sarà assolutamente facile, ma l'Inter non sembra voler alzare presto bandiera bianca nella corsa a Karim Adeyemi

Portarlo a Milano non sarà assolutamente facile, ma l'Inter non sembra voler alzare presto bandiera bianca nella corsa a Karim Adeyemi, giovane attaccante tedesco di origini nigeriane del Salisburgo, seguito dalle più grandi squadre d'Europa. In particolare, secondo la testata tedesca Sport1, i nerazzurri avrebbero offerto, nel corso dell'incontro avuto con il procuratore del calciatore, un contratto quinquennale al ragazzo, valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro.

Al momento, oltre ai nerazzurri, la squadra più forte su Adeyemi è, secondo le indiscrezioni, il Borussia Dortmund, in forte pressing in queste ore. Nello specifico, il club giallonero avrebbe offerto al giocatore un contratto più alto di quello proposto a Jude Bellingham al suo arrivo in Germania. In corsa restano anche Bayern Monaco, Tottenham e Newcastle.