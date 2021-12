Ag. Adeyemi: “Abbiamo detto no a Barça, Real Madrid e Inter. Karim vuole giocare in Bundesliga”

Il futuro di Karim Adeyemi non sarà all'Inter. A confermarlo è stato Thomas Solomon, agente del calciatore del Salisburgo

Il futuro di Karim Adeyemi non sarà all'Inter. A confermarlo è stato Thomas Solomon, intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti alla cerimonia del Golden Boy di ieri a Torino, organizzata da Tuttosport. Come riporta salzsburg24.at, infatti, l'agente del giovane attaccante del Salisburgo, ambito da tutte le più grandi squadre d'Europa, ha detto:

"Qualche giorno fa abbiamo decisamente detto 'no' alla proposta del Barça. Il Barcellona non è più un'opzione per Karim. Il meglio per lui è un club tedesco. Abbiamo detto no anche a Real Madrid e Inter perché Karim vuole giocare in Bundesliga". Tutto lascia pensare che sia il Borussia Dortmund il club tedesco favorito, con il Lipsia pronto a inserirsi.