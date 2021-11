Inter, Onana a zero. Marotta può anticipare un altro colpo: “Affare ‘alla Eriksen’ da 5mln”

Chissà che l'Inter non possa piazzare una sorta di 'Eriksen-bis'. Il mercato di gennaio dei nerazzurri potrebbe anche rivelare sorprese

Chissà che l'Inter non possa piazzare una sorta di 'Eriksen-bis'. Il mercato di gennaio dell'Inter potrebbe anche rivelare sorprese. Lo sostiene Enzo Bucchioni, secondo cui Marotta potrebbe fare un tentativo per Andrea Belotti, conteso anche dal Milan:

"Belotti è in scadenza e con il Torino non rinnoverà. Si parla da tempo di un possibile passaggio al Milan a zero, ma l’Inter potrebbe ancora inserirsi. Come? Facendo un’offerta al Torino che invece di perdere il giocatore a giugno avrebbe comunque interesse di venderlo a gennaio anche se a prezzo stracciato. Un remake di quello che Marotta fece due anni fa con Eriksen e il Tottenham. Il Gallo piace molto a Inzaghi (...). Quanto può valere un Belotti a gennaio? L’offerta potrebbe essere sui cinque milioni, ma Juric ha detto di avere avuto l’assicurazione dal giocatore che resterà fino a giugno, ma un tentativo sarà fatto".