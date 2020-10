Inter, affare ideale prenotato per gennaio: “Promessa per l’operazione da 25mln e plusvalenza”

Un’operazione già impostata nell’ultima sessione di campagna acquisti, poi saltata per difficoltà in portare a termine in breve tempo il tutto. Ma Inter e Torino sono pronte a riparlarne a gennaio, quando c’è già una promessa reciproca per sedersi intorno a un tavolo e provare a trovare una quadra che vada bene a tutti.

Si parla del possibile scambio che porterebbe Vecino in granata e Izzo in nerazzurro. Uno scambio di prestiti o a titolo definitivo. In quel caso, le due cessioni da 25 milioni di euro potrebbero garantire a entrambi i club una discreta plusvalenza. Scrive Tuttosport:

“Alla luce di quello che è successo, Torino e Inter si sono ripromesse di rivedersi per cercare di trovare una soluzione che accontenti tutti: squadre e giocatori (…). Il Torino pagherebbe l’ingaggio di Izzo e l’Inter quello di Vecino. Poi a giugno ne riparlerebbero. Ma c’è un’altra opzione da non escludere. Torino e Inter, scambiandosi i giocatori ad una cifra molto alta (dai 20 ai 25 milioni) potrebbero mettere a bilancio delle plusvalenze importanti“.

(Fonte: Tuttosport)