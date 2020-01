Inter-Jiangsu, il primo affare ‘insieme’ avrà un impatto pesante: “Nessuno gridi allo scandalo”

L’acquisto di Tahit Chong e il successivo prestito in Cina potrebbe essere la prima vera operazione che Inter e Jiangsu, società entrambe controllate da Suning, faranno in comunione. Il talento in scadenza di contratto con lo United potrebbe essere infatti acquistato dai nerazzurri e poi girato in prestito al club di Nanchino:

“Tahith Chong può essere la prima “vera” operazione che l’Inter e il Jiangsu faranno… insieme. Nessuno gridi allo scandalo anche perché le proprietà che hanno più club sono solite concludere affari “tra parti correlate”. Basti pensare, per esempio, al City Football Group, la holding che controlla le società calcistiche di proprietà del Abu Dhabi United Group, e al caso di Lampard, preso dal New York City ma poi girato al Manchester City. Inter e Jiangsu finora hanno chiuso trattative “minori” come il prestito di Sainsbury ai nerazzurri e la cessione low cost di Eder alla società cinese, ma la vicenda Chong potrebbe essere un qualcosa di molto diverso e avere un impatto pesante per diversi anni per Suning“, scrive il Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)