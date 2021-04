Caccia al colpo 2021-22: “Inter-Raiola, nuovo affare? E nel 2019 era già preso per 25mln”

L'obiettivo è chiaro, così come le idee sul mercato. L'Inter ha studiato il suo piano per rendere la squadra del 2021-22 più competitiva

L'obiettivo è chiaro, così come le idee sul mercato. L'Inter ha studiato il suo piano per rendere la squadra del 2021-22 a disposizione di Antonio Conte ancor più competitiva. E il nome che smuove gli animi di tutti, in Viale della Liberazione, è uno solo: Rodrigo De Paul. Reduce da una grande stagione con l'Udinese (e dalla doppietta di Crotone), il centrocampista argentino è uno dei pallini dell'allenatore nerazzurro e la società farà di tutto per accontentare il suo tecnico. Mino Raiola, agente del calciatore, potrebbe dunque presto tornare a fare affari con l'Inter, con cui è impegnata nella trattativa per il rinnovo di contratto di Stefan de Vrij. Scrive Gazzetta.it: