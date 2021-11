Inter, Marotta pensa al colpo dalla Serie A: “Un affare può entrare nel vivo in primavera”

Beppe Marotta è sempre molto attento alla situazione dei giovani talenti italiani in ascesa. All'Inter è stato così per Bastoni e Barella

Beppe Marotta è sempre molto attento alla situazione dei giovani talenti italiani in ascesa. All'Inter è stato così per Bastoni e Barella, ora potrebbe aggiungersi un altro tassello. Stiamo parlando di Davide Frattesi, centrocampista classe '99 del Sassuolo. Il calciatore sta ben figurando in campionato e, secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri, in pole position, in primavera potrebbero entrare nel vivo dell'affare: