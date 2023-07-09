Intervistato da Sky, Daniel Arnautovic, fratello e agente di Marko, attaccante del Bologna ex Inter, ha parlato così del futuro dell'austriaco:

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"Marko non si muove. Almeno per ora. Si trova benissimo a Bologna, non ha problemi con nessuno. Chi lo vuole, sa benissimo le sue caratteristiche: se ci fosse qualcosa di concreto, ne parleremmo con il club, per capire se sia il caso di salutarci o meno. Ma adesso sta solo pensando a ricominciare il ritiro nel migliore dei modi, per fare bene con questa maglia".

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"Thiago Motta è stato un grandissimo giocatore, e come allenatore ha dimostrato di essere molto competente. Quando è arrivato ha cambiato tanto e ha avuto ragione. Marko ha anche ricominciato a segnare, ma poi si è infortunato e lì sono ritornate le voci: non c’è stato proprio nulla tra lui e l’allenatore, così come non c’è stato nulla con i compagni".

(Sky)