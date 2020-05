L’ag di Corona: “Prima della pandemia ci ha contattato l’Inter. Posso dire che…”

Intervenuto ai microfoni di O Jogo, Matias Bunge, agente dell’esterno del Porto Jesus Corona, ha svelato come l’Inter abbia chiesto informazioni per il calciatore qualche mese fa: “L’Inter è uno dei club che è venuto da noi, ma al momento non ci sono negoziati aperti. Ma posso dirlo, l’Inter ci voleva. Siamo stati contattati da tanti club importanti anche da Spagna ed Inghilterra. Siamo stati in contatto con loro, è successo prima della pandemia: ora i club devono riorganizzarsi e poi prendere decisioni. Ci saranno club che stavano per comprare perché stavano per cedere, ma ora non lo sanno”.