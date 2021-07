Ag Sensi: “Lui e Dimarco restano all’Inter. Pessina e Petagna? Chiedete ad Ausilio”

Le parole di Beppe Riso a Sportitalia: "Sensi alla Fiorentina? Lui rimane all'Inter"

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Giuseppe Riso, noto procuratore, ha parlato così di alcuni suoi assistiti, tra obiettivi di mercato dell'Inter e giocatori già presenti in nerazzurro: "Sensi alla Fiorentina? Lui rimane all'Inter. Cristante è un ragazzo con una testa da campione. Rovella o torna al Genoa oppure resta alla Juventus. Gomez in Italia non nel breve, è innamorato del Siviglia. Magari più avanti. Petagna? Il Napoli non lo muove, li con Spalletti sta bene e non parla di mercato. Lui e Pessina nomi nuovi? Dovete chiedere ad Ausilio ma secondo me non ve lo dice. Dimarco? L’Inter non lo muove".