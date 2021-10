CorSera – L’agente di Kessié lo propone all’Inter: affare complicato, ecco perché

L'agente di Kessié, George Atangana, avrebbe proposto il suo assistito all'Inter, secondo il Corriere della Sera

Il Milan deve fare i conti con la grana Kessié, visto che il centrocampista ex Atalanta è in scadenza di contratto. Ad oggi, le trattative per il rinnovo sono complicate a tal punto che si vocifera di un interesse di altre squadre. Secondo il Corriere della Sera, l'agente di Kessié, George Atangana, ha effettuato un sondaggio con l'Inter, proponendo proprio il suo assistito. "Le pretese economiche però non si sposano con la politica nerazzurra di contenimento dei costi".