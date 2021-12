Inter, l’agente di Onana in Italia: dettagli sistemati, c’è l’accordo. Presto la firma

Missione compiuta. Come riporta TMW, l'agente di Onana è arrivato in Italia in questi giorni per sistemare gli ultimi dettagli

Marco Macca

Missione compiuta. Come riporta TMW, l'agente di Onana è arrivato in Italia in questi giorni per sistemare gli ultimi dettagli del suo accordo di massima con l'Inter e preparare il terreno per le firme del portiere camerunense, che diventerà nerazzurro a partire dal 1° luglio, quando sarà scaduto il suo attuale contratto con l'Ajax. Scrive TMW:

"Il portiere camerunese in scadenza con l'Ajax ha raggiunto un accordo di massima col club nerazzurro. E adesso, con l'inizio del nuovo anno, dovrà solo sbrigare le ultime pratiche formali prima di firmare un contratto con l'Inter che entrerà in vigore dal 1° luglio".

