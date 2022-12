Ag. Pereyra: “Futuro all’Inter? Me lo immagino con Inzaghi, può giocare ovunque. Spero…”

"Per me è un giocatore che in Italia può giocare in tutti i club. Mi immagino, ad esempio, Pereyra con Spalletti o anche con Inzaghi. E' un giocatore che ha una interpretazione talmente moderna del ruolo che può far tutto: di media corre per 11.5/12 kilometri a partita, ma ha tanta qualità, sa far gol e sa fare assist. Io lo ritengo davvero un profilo di altissimo livello. Spero di regalargli una soddisfazione, se la meriterebbe, ma al contempo vanno avanti i contatti con l'Udinese per il rinnovo, sono freschi e continui. Lui valuta con attenzione la possibilità di continuare il rapporto con l'Udinese".