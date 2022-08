Inter, confermato il no di Agoumé alla Cremonese: tornerà in Ligue 1

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Lucien Agoumé è in partenza dall'Inter, destinazione Francia: dopo il no alla Cremonese , il francese è destinato a tornare in Ligue 1.

