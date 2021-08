Inter, rinnovo in vista per Agoumé. Poi via in prestito? La situazione

"Rinnovo in vista per Lucien Agoume". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al possibile prolungamento di contratto per il 2002

"Rinnovo in vista per Lucien Agoume". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al possibile prolungamento di contratto per il centrocampista francese classe 2002. Il contratto dell'ex Spezia scade nel 2022 ma club ed entourage hanno un accordo per il rinnovo fino al 2024. "Al momento si starebbero limando gli ultimi dettagli, prima di mettere le fatidiche firme. Una volta messe a posto tutte le carte, si deciderà poi anche quale sarà il futuro del giocatore: probabile che il ragazzo venga comunque girato in prestito a un’altra società dove possa avere minuti per crescere, magari anche all’estero, visto che non mancano gli estimatori di Agoume sia in Francia che in Germania, e proprio in uno di questi due campionati potrebbe sbarcare", il commento del quotidiano.