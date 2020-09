Sky – Inter, Agoumé allo Spezia in prestito secco: parti al lavoro per chiudere

Sarà un anno importante in ottica futura per Lucien Agoumé, che dovrà farsi le ossa per poi tentare di affermarsi all’Inter. Ecco perché, riporta Gianluca Di Marzio, il francese classe 2002 sarà ceduto in prestito secco allo Spezia neo promosso. I due club stanno infatti trattando in queste ore per chiudere.

“Adesso però il calciatore ha bisogno di giocare con continuità e quello spazio, che difficilmente troverebbe all’Inter, lo potrebbe trovare allo Spezia, dove l’allenatore Italiano ha già pronto un progetto tecnico per lui. Le parti sono al lavoro per chiudere la trattativa, ma il futuro di Agoumè è pronto a tingersi di bianconero“, si legge sul portale.