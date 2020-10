GdS – Aguero, colpaccio possibile: “Il sì del Kun è di maggio. L’indizio che agevola l’Inter”

Non è la prima volta che il nome del Kun Aguero viene fatto in ottica Inter. L’attaccante argentino, infatti, è in scadenza nel 2021 con il Manchester City e le trattative per il rinnovo procedono a rilento. Nelle scorse settimane nerazzurri avevano effettuato, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà per la Gazzetta dello Sport, più di un sondaggio per l’ex Atletico Madrid in caso di partenza di Lautaro Martinez. Ma, al netto della concorrenza che si preannuncia agguerrita, in vista del prossimo anno sembrano esserci più margini per un suo clamoroso sbarco in nerazzurro:

“A fine maggio, l’Inter aveva fatto più di un sondaggio approfondito. E aveva incassato un gradimento di massima per il futuro, non fosse altro perché il Kun parla la stessa lingua di Zanetti, particolare da non sottovalutare all’interno di simili incastri. Di sicuro i pretendenti non mancherebbero e la concorrenza spunterebbe dietro ogni angolo. La motivazione è elementare: Aguero compirà 33 anni a giugno, prenderlo a zero sarebbe un colpaccio con pochi precedenti“, si legge.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)