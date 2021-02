In UK spaventati per il possibile addio di Aguero a parametro zero: “In corsa c’è l’Inter”

Secondo il Sun, l'Inter sarebbe in corsa con altre tre big europee per portarsi a casa uno dei campioni di Premier libero in estate a zero

Marco Macca

In attesa di capire quali saranno gli sviluppi sul fronte societario, l'Inter si sta già guardando attorno in vista della sessione estiva di mercato. In una situazione come questa, meglio tenere le antenne dritte, pronti a cogliere eventuali opportunità. Meglio se a parametro zero. E nella lista dei giocatori che a fine stagione saranno liberi di accasarsi gratis in un'altra squadra spicca il nome di Sergio Aguero, attaccante argentino in scadenza con il Manchester City.

Secondo quanto riporta il Sun, l'Inter sarebbe in corsa con Juventus e Atletico Madrid (oltre che il Barcellona, da tempo sul giocatore su suggerimento di Messi) per accaparrarsi l'ex Colchoneros, che avrebbe fatto capire di volersi guardare attorno prima di firmare eventualmente un rinnovo di contratto con i Citizens.

A spaventare le pretendenti, in un periodo storico complicato come questo, potrebbe certamente essere il contratto del Kun, che attualmente in Inghilterra percepisce circa 13 milioni di euro annui.

(Fonte: Sun)