CdS – L’Ajax pensa al ritorno di Eriksen: ai compagni dell’Inter ha confidato…

Eriksen resta in attesa di novità sul suo futuro: l'Ajax pensa al ritorno del danese nel caso in cui sarà necessario il defibrillatore

L'Ajax pensa seriamente al ritorno di Christian Eriksen. Se il centrocampista danese non potrà togliere il defibrillatore cardiaco installato dopo il malore del 12 giugno nel match di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia, l'ex Tottenham non potrà più scendere in campo in Italia ma potrà farlo in Olanda, proprio come Daley Blind.