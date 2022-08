SM – Bloccato Acerbi ma l’Inter non affonda. Akanji? Apertura Dortmund ma…

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'Inter ha di fatto bloccato Francesco Acerbi : il difensore della Lazio sta risolvendo alcune pendenze con il club biancoceleste e si stanno valutando le condizioni per il suo approdo all'Inter. La formula giusta è il prestito con diritto di riscatto, condizione minima imposta dall'Inter anche se il club nerazzurro, al momento, non vuole affondare.

Il motivo è rappresentato dal fatto che arrivano notizie da Dortmund con un'apertura del Borussia per Akanji. Il difensore svizzero è fuori rosa perché sul mercato ma ha il contratto in scadenza. Per il suo approdo all'Inter, in prestito, serve però un tecnicismo, rappresentato dal rinnovo di un anno per poi provare a chiudere l'affare in prestito con diritto di riscatto. Se così fosse, poi spetterebbe ad Inzaghi e alla dirigenza scegliere tra Acerbi e l'elvetico.