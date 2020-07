Stampa estera – Alaba, niente rinnovo col Bayern: ha una preferenza. E all’Inter…

Si parla ancora di Alaba e del suo rinnovo in Germania. E di lui si parla anche in Spagna. Il giocatore non ha rinnovato con il Bayern Monaco il contratto che scade nel 2021 e tutto fa pensare ad un addio in estate. Pare che lui sia convinto che la sua storia con il club tedesco sia finita e pare abbia una meta preferita, la Spagna, il Real Madrid. Secondo la Bild il club spagnolo è tra i favoriti per acquistarlo anche se non c’è ancora un’offerta formale. L’offensiva sembra pronta: piace molto a Zidane perché è versatile. Proprio per giocare nel Real, Alaba – scrivono in Spagna – avrebbe detto no anche ad un primo approccio dell’Inter.

(Fonte: Bild – Fourfourtwo.es)