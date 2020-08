Mercato Inter, Alaba: “Il mio futuro? Non voglio farmi distrarre. In questo momento…”

Altra grande vittoria del Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo il 3-0 di Stamford Bridge, infatti, i bavaresi hanno travolto il Chelsea anche all’Allianz Arena per 4-1. Al termine della partita, David Alaba, fra i pilastri della squadra di Flick e più volte accostato all’Inter in queste settimane, ha parlato anche del suo futuro, dichiarando:

“La mia attenzione in questo momento è completamente rivolta ad altro. Veramente non al momento non ci sto pensando. Sono totalmente concentrato sulle prossime settimane e sulle prossime partite. Di conseguenza, non mi lascerò distrarre da questo argomento“.

