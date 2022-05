Alisson-Inter, oggi utopia ma in passato no: il clamoroso retroscena sulla trattativa

Un interessante retroscena di mercato che riguarda l’Inter e Alisson, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana

“Pensare ad Alisson con la maglia dell’Inter, oggi, è utopia. In passato, però, il brasiliano fu davvero vicino all’approdo nella Milano nerazzurra. È proprio con il club di Porto Alegre che Alisson attira l’attenzione dell’Inter. Siamo nel 2009 e il brasiliano ha appena 17 anni quando i nerazzurri provano a chiudere la trattativa. Alla fine, però, salta tutto. Alisson resta all’Internacional. Per l’approdo in Italia dovrà aspettare il 2016, quando la Roma decide di acquistarlo per circa 8 milioni di euro. Fu Walter Sabatini a credere in lui. Di certo, però, non fu il primo a notare in Alisson il talento che ora tutti conosciamo. Chissà se dalle parti della Pinetina qualcuno stia ancora pensando al colpo saltato nel 2009…”, si legge.