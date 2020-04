All in Inter, il nome è fantastico: Marotta punta a lasciare due big d’Europa a bocca asciutta

Si preannuncia una sessione di mercato davvero scoppiettante per l’Inter. Il club nerazzurro, infatti, avrà potenzialmente un grosso margine di manovra, anche ‘grazie’ alla possibile cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. Un affare da oltre 100 milioni di euro, e che potrebbe aprire le porte a nuovi arrivi di livello internazionale. Nel caso in cui il giocatore si vesta di blaugrana, infatti, in cima alla lista dei sostituti ci sarebbe ora Timo Werner, attaccante del Lipsia con una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. C’è da battere la concorrenza di Bayern Monaco e Liverpool:

“Il colpo in attacco? In cima alla lista dei desideri resta sempre evidenziato il nome di Timo Werner. L’interesse dell’Inter è forte e concreto, ma non sarà semplice arrivare al sogno di mercato. Dopo il recente rinnovo con il Lipsia, Werner può liberarsi con una clausola rescissoria che varia in base al blasone del club e che ha il tetto massimo fissato a 60 milioni ma entro fine aprile. C’è la concorrenza di Bayern (soluzione preferita dal giocatore) e Liverpool. Ma l’Inter ha le armi per iscriversi alla corsa. Ed è pronta a fare all in“, scrive la Gazzetta dello Sport.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)