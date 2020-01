All. Newcastle: “Lazaro? Non commento, non parlo di individualità. Io e il club abbiamo…”

E’ il Newcastle il club maggiormente interessato a Valentino Lazaro, esterno dell’Inter che sarà ceduto in prestito in questa sessione di mercato. Steve Bruce, tecnico del club inglese, ha risposto così alla domanda sull’austriaco in conferenza stampa: “Ripeto quello che ho detto la scorsa settimana, è sbagliato parlare di individualità. Siamo stati accostati a circa 58 giocatori, lui è l’ultimo. Non voglio commentare. Ci sono molti giocatori disponibili, ma magari non della giusta qualità: noi ne abbiamo identificati un paio che pensiamo possano fare la differenza. Ne abbiamo uno o due in mente: quando si cercano grandi giocatori, c’è grande competizione. Speriamo di farcela, faremo il possibile”.