Allegri e l’Inter sfiorata: “Nel 2021 beccato a cena con Marotta, nei 2 giorni successivi…”

"Per il post Allegri (estate 2019) la Juve aveva pensato tra gli altri a Inzaghi, che alla guida della Lazio era stato forse l’unico a mettere davvero in discussione la leadership bianconera negli anni precedenti. Il tormentone si è riproposto anche per il dopo Pirlo, ma la trattativa non si è mai aperta ufficialmente. Non risultano neanche incontri informali tra la Juve e il tecnico piacentino. Allegri, invece, la sera precedente al giorno in cui comunicò ad Agnelli di voler accettare il ritorno in bianconero - nell’estate 2021 - fu intercettato a cena con Marotta. Che poi, nelle 48 ore successive, andò all’assalto di Inzaghi, già in parola con Lotito per il prolungamento".