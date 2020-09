Daily Mail: “Alli, l’Inter c’è: con Eriksen coppia devastante. Il club ha già detto di voler…”

Dopo anni da assoluto protagonista, ora Dele Alli si trova incredibilmente ad un bivio per la sua carriera. Il centrocampista inglese non sembra infatti essere più un giocatore chiave per il Tottenham, come confermano le ultime esclusioni del ragazzo da parte di Jose Mourinho. Gli Spurs ora aprono ad una cessione del ragazzo in prestito e, tra i tanti club in lizza, secondo il Daily Mail, c’è anche l’Inter.

“Il club ha già espresso il desiderio di prendere Alli prima della deadline di mercato mentre continua la sua ricostruzione sotto la guida Antonio Conte. Nonostante giochi una posizione simile ad Eriksen, Alli e il danese hanno formato una coppia devastante a Londra con Mauricio Pochettino e una reunion con Chris potrebbe essere troppo bella”, si legge.

Il Tottenham vorrebbe che il giocatore resti e lotti per conquistarsi un posto in squadra, ma le recenti dichiarazioni di Jose Mourinho non sembrano andare in questo verso. Si attendono quindi importanti sviluppi.