Allofs e il mercato al Werder: “Quanti giocatori famosi quasi acquistati: Lukaku sarebbe…”

Klaus Allofs ha raccontato quanti desideri di mercato abbiano attraversato la sua mente nel periodo in cui fu direttore sportivo al Werder Bremen. Il club tedesco andò vicino a prendere numerosi giocatori divenuti famosi, tra i quali anche un nerazzurro. Allofs era fissato principalmente con Toni Kroos: “Avremmo tanto voluto Toni Kroos. Ma partivamo senza grosse speranze già dal principio perché lui era già stato promesso al Bayern. E così è stato. Ci siamo parlati ogni tanto. Per non riporre la speranza che un giorno o l’altro sarebbe potuto lasciarsi convincere dal progetto del Werder. Non è purtroppo successo”.

“Ci sono stati così tanti giocatori che sono stati molto vicini a venire qui. Che si sarebbero potuti acquistare se avessimo avuto più soldi a disposizione. Una fila di giocatori, che poi hanno intrapreso un cammino sensazionale. Sono stato molto vicino a prendere Martial, era ancora giovane ma costava già molto. E Lukaku. Lui sarebbe venuto volentieri, ma alla fine era troppo caro”, rivela il dirigente tedesco.

Allofs spiaga nel dettaglio la riflessione che era stata fatta: “Si prova ad immaginare cosa possa fare un giocatore del genere in Bundesliga e di come possa migliorare la squadra, e ci si chiede anche se questo potrebbe essere un investimento ragionevole dal punto di vista economico, anche se è costoso. Ci sono molti giocatori che sono quasi arrivati qui”.

(Bild)