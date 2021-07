SM – Alonso, occasione dell’estate per l’Inter? Quando ha detto sì al Chelsea…

Il giocatore è stato corteggiato dai nerazzurri già nella scorsa stagione su suggerimento di Conte e ora torna di moda il suo nome

Marcos Alonso era arrivato al Chelsea con una chiamata di Antonio Conte. Negli ultimi cinque anni la sua bacheca fa pensare che abbia avuto ragione rispetto al suo sbarco a Londra: un campionato inglese vinto, una FA Cup, un Europa League e la Champions. 28 reti in 165 presenze a testimoniare che il vizio del gol non è certo un caso e si era visto alla Fiorentina. Adesso è un'alternativa di lusso per il club inglese.

Per questo non è strano che lui guardi alla Serie A. È stato corteggiato nella passata stagione proprio su richiesta di Conte. Ed era stato inserito tra i nomi dell'eventuale trattativa per l'arrivo di Hakimi al Chelsea. Il suo nome resta sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. L'occasione dell'estate potrebbe essere proprio il suo ritorno in Serie A. L'Inter aspetta che il Chelsea apra al prestito.