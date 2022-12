Inter, arriva altra firma importante? “Scadenza 2024, Marotta prova a strappare il sì”

Tempo di manovre importanti in casa Inter, dove Marotta e Ausilio lavorano per rinnovare il contratto di Milan Skriniar

Tempo di manovre importanti in casa Inter, dove Marotta e Ausilio lavorano per rinnovare il contratto di Milan Skriniar, ma non solo. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, i dirigenti nerazzurri proveranno presto a strappare il sì di Alessandro Bastoni, pezzo pregiato della rosa a disposizione di Inzaghi, il cui contratto scade nel 2024: